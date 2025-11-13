Videos muestran escape de dos hombres tras caída de carro a catarata La Paz

Un carro con varios ocupantes cayó dentro de la catarata La Paz, ubicada en Vara Blanca, Heredia.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que dos hombres lograron salir del carro por sus propios medios, aparentemente con la ayuda de vecinos que se encontraban en la zona.

Según informes preliminares, en el vehículo viajaban tres personas. Mientras dos logran salir, una tercera permanece desaparecida, por lo que se activó un operativo de búsqueda y rescate por parte del Cuerpo de Bomberos, unidades de rescate y ambulancias, incluyendo equipos de buceo.