Videos muestran ataque a pedradas contra bus en San Sebastián

Varios testigos grabaron el momento en que una turba, aparentemente integrada por aficionados de La 12, atacó a pedradas un bus de la ruta de Desamparados cuando transitaba por las inmediaciones de la rotonda de San Sebastián, en San José.

Dentro de la unidad viajaban seguidores de la Ultra Morada, lo que habría desencadenado un enfrentamiento verbal que terminó con varios vidrios quebrados del vehículo. El hecho ocurrió la tarde de este sábado.

El director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, confirmó a Teletica.com que atendieron el reporte en San Sebastián, “en efecto atendimos el reporte en San Sebastián, también atendimos conatos de violencia en el centro de San José, te confirmo que en San José si tenemos algunos detenidos por disturbios, en San Sebastián no hubo detenidos”.

Testigos relataron que los pasajeros le pedían al chofer que no se detuviera mientras las piedras impactaban el bus. “El chofer aceleró y todos nos tiramos al piso. Venían adultos mayores y niños, una señora estaba muy asustada, pero por dicha solo fue el susto, nadie resultó herido”, comentó una pasajera.

La Fuerza Pública informó que mantienen un amplio operativo de seguridad para resguardar el encuentro entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, programado para este sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.