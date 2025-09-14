Videos: Fuertes aguaceros hacen estragos en San Carlos y diferentes zonas de San José

Los fuertes aguaceros de este sábado hicieron estragos en diferentes puntos de San José y San Carlos.

La Comisión Nacional de Emergencias reportó, a eso de las 6 p. m., 59 incidentes en diferentes puntos del país.

En La Fortuna de San Carlos colapsó el alcantarillado, afectando calles, casas y un supermercado.

En Escazú, por su parte, se presentó el desbordamiento de un río.

También hay incidentes reportados en Moravia, Alajuela, La Guácima, Tibás, Guadalupe, Upala, Desamparados, San Ramón y Santa Bárbara, entre otros.

Hasta el momento no hay albergues habilitados.