Videos de 17 cámaras municipales ayudan a reconstruir asesinato de Marco Calzada

Los videos de 17 cámaras de vigilancia de la policía municipal permiten a las autoridades reconstruir el asesinato de Marco Calzada.



Las grabaciones ya están en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y muestran el recorrido que hizo la víctima antes de ser asesinado en las cercanías del Barrio Chino.

El joven de 19 años iba caminando solo por la Plaza de la Democracia y luego baja en dirección oeste cuando un grupo de hombres lo empieza a seguir.

Al parecer, Marco iba tranquilo y hasta ese momento nada hacía sospechar lo que estaba por ocurrir.

“Si tuviéramos que retroceder el tiempo y ubicarnos unos minutos antes, las imágenes no muestran nada que pueda hacer creer al operador que algo estaba por ocurrir, muestran a una persona caminando y otras detrás, de primera vista no hay forcejeos, no hay persecución, no hay algún movimiento brusco que muestre al operador que algo está por ocurrir”, explicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal.