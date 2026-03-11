Videos captan daños tras fuertes ráfagas de viento en Golfito

Videos e imágenes compartidos por vecinos muestran los incidentes que se registraron la tarde de este martes en Golfito, luego de que un tornado acompañado de fuertes lluvias y ráfagas de viento provocara múltiples emergencias en el cantón (ver video adjunto en la portada).

La situación se reportó pasadas las 5 p.m. en la zona sur del país. En distintos sectores, las ráfagas de viento ocasionaron el desprendimiento de techos en viviendas y comercios, así como la caída de árboles y objetos.

El material difundido en redes sociales evidencia los daños provocados por el fenómeno, incluyendo estructuras afectadas, calles con obstáculos y zonas con acumulación de agua.

De acuerdo con información de la Municipalidad de Golfito, los incidentes ocurrieron en un lapso aproximado de 40 minutos, tiempo en el que el fenómeno generó diversas afectaciones en varias localidades del cantón.

Entre los puntos más impactados se reportan el sector del INVU, en el kilómetro 3 hacia el Depósito Libre, así como el kilómetro 1 en dirección a Bellavista, donde se presentaron interrupciones en el suministro eléctrico. En estas zonas, ramas de árboles cayeron sobre el tendido eléctrico, lo que provocó cortes en el servicio.

Las autoridades municipales indicaron que continúan con la recopilación de reportes para determinar el alcance total de los daños provocados por el evento.

Por su parte, el Instituto Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones ventosas podrían mantenerse en las próximas horas, debido a la presencia de vientos alisios moderados con ráfagas fuertes ocasionales. Además, no se descarta la presencia de chubascos aislados en el Pacífico Sur.





