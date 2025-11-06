Video: Vuelco de lancha con turistas dejó una persona grave en Sierpe

Una embarcación con nueve ocupantes, entre ellos varios turistas y el capitán, volcó la mañana de este jueves luego de ser golpeada por una ola cuando salía de la boca del río Sierpe.



El accidente ocurrió a las 8:55 a.m. en la desembocadura del río Sierpe, en Osa de Puntarenas, a unos 1.5 kilómetros del humedal.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, las nueve personas lograron salir del agua con vida. Uno de los ocupantes fue trasladado en condición urgente, mientras que los demás no requirieron traslado médico.

En la atención participaron dos unidades de la Benemérita en coordinación con Guardacostas.



Un video grabado desde Bahía Drake muestra el fuerte oleaje que se presentó durante la mañana en la zona, donde se observan varias embarcaciones cerca del lugar del accidente.

“Un bote intentando rescatar a otro que se volcó en boca de Sierpe, se rescataron a los turistas y el guía, según los del pueblo. Gracias a Dios no pasó a más, solo pérdidas materiales”, relató Tony Jiménez, vecino del lugar quien grabó el video.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la madrugada de este jueves se formaron tormentas frente a la costa pacífica, lo que generó cielo entre total a parcialmente nublado en la zona durante la mañana.

