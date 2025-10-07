Video: Vea la reacción de vecinos de Fray Casiano ante la presencia de cocodrilo

Vecinos de Fray Casiano, en Chacarita de Puntarenas, vivieron momentos de tensión, la noche de este lunes, al encontrarse con un cocodrilo que merodeaba por la vía pública.

Muchos habitantes caminaron con precaución mientras el animal paseaba por la zona (ver video adjunto).

"Yo me iba a ir por ahí adentro, pero no ve lo que va caminando, qué buen bicho", dijo un vecino.

"Nosotros íbamos a pasar por ahí", comentó otro.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el incidente ocurrió a las 11:58 p. m., cuando se recibió un llamado de alerta sobre la presencia del reptil en la entrada de Los Garroberos, específicamente en la acera del paso peatonal.



Una unidad de Bomberos, en coordinación con oficiales de la Fuerza Pública, acudió al lugar y logró capturar al animal cuando se desplazaba por la acera de Fertica.

Posteriormente, el cocodrilo fue trasladado a un sitio más seguro para su liberación.

