Video: Vea el tamaño de la serpiente que bomberos rescataron en media calle de Batán

El cuerpo de bomberos rescató una serpiente boa adulta en Batán de Limón.

El hecho ocurrió este viernes frente a las instalaciones del OIJ de Batán.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, recibieron la alerta de una serpiente sobre la carretera.

Al llegar la unidad ubican a una culebra boa adulta de entre 2 y 3 metros.

Según indicaron, los bomberos lograron capturar al animal y reubicarlo en una zona boscosa.

Al parecer, las fuertes lluvias de los últimos días han propiciado la crecida de ríos y, por ende, ayudado a que estos reptiles se acerquen más a zonas urbanas.

La recomendación que hacen los expertos es que si usted se encuentra con una serpiente no la agreda ni la intente capturar, despeje el área y llame al 9-1-1.