Video: Vea cómo quedó fachada de mueblería tras mortal ataque a balazos en Cristo Rey

En la fachada de una mueblería ubicada en Las Gradas de Cristo Rey, San José, se puede apreciar gran cantidad de impactos de bala tras el mortal ataque ocurrido durante la madrugada de este lunes, que dejó dos personas fallecidas (ver video adjunto).

Así lo pudo comprobar un equipo de Telenoticias en la zona, donde los vecinos se han mostrado consternados luego de lo sucedido.

Al parecer, las víctimas estaban en vía pública, comiendo, cuando varios hombres en moto les dispararon en múltiples ocasiones.

Los agentes judiciales recolectaron más de 10 casquillos en la escena del doble homicidio: las partes afectadas de la estructura fueron el portón y las paredes, lo que refleja la violencia con la que actuaron los gatilleros.



“No tenemos claro cuál es el móvil. Esto fue en Las Gradas, en Cristo Rey, un sector que normalmente nos genera algún tipo de problemática a nivel policial. Estamos hablando con los familiares para hacer la victimología y tratar de tener claro cuáles eran las condiciones de estas personas para tratar de entender cuál podría ser el móvil y ubicar a los responsables”, detalló Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial.

En el ataque armado murió una mujer de apellido Calderón, de 36 años, y un menor de 17 años, ambos muy conocidos en la comunidad.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para realizarles la autopsia respectiva.



El caso continúa en investigación.