Video: Vagoneta por poco se lleva puente en la Florencio del Castillo

Una vagoneta por poco y se lleva el puente peatonal ubicado en la autopista Florencio del Castillo, en Cartago.

El hecho ocurrió 200 metros después del peaje de Tres Ríos, en el puente de El Cedro.

Al parecer, el cajón del vehículo pesado se levantó e impactó la estructura del puente. Afortunadamente no se reportaron personas heridas.

A eso se suma un autobús de Lumaca que quedó varado 100 metros al este de Paseo Metrópoli, bloqueando el carril derecho hacia Cartago.

Se reporta un importante congestionamiento vial en la zona.