Video: Una vez más, laberintos de angostas calles entorpecen labor de Bomberos

De nuevo laberintos de agostas calles, aglomeración de personas y escasez o carencia total de hidrantes entorpecen las labores del Cuerpo de Bomberos en zonas marginales.



La tarde de este domingo se registró un incendio que afectó cuatro viviendas en La Carpio en La Uruca.

Aunque no se registraron personas heridas o afectadas, si hubo daños materiales considerables.

Sin embargo, varios videos dejaron en evidencia la ardua tarea de los Bomberos, quienes, además del fuego, deben rodear caminos y hacer maniobras para poder llegar hasta el punto del incendio.

Lea también Sucesos Fuego consume varias viviendas en La Carpio

El director de Bomberos, Héctor Chaves, ha venido reiterando desde hace meses los minutos valiosos que pueden significar la vida o la muerte de una persona, así como evitar que más casas se vean dañadas.

“Estas son estructuras de maderas cubiertas por latas, muy pegadas unas de otras, uno podría hacer una analogía entre los precarios y laberintos, donde, si bien la gente que ya vive acá los conoce muy bien, uno se puede perder fácilmente, además, por lo general, están en pendientes”, explicó Héctor Chaves en un programa realizado por 7 Días.

En el video adjunto se aprecia, no solo lo angosto de las calles, sino la gran cantidad de gente y carros mal estacionados que obstaculizan las labores.

“Prácticamente todos los precarios son construcciones que están al margen de la ley, por lo que no hay hidrantes, no hay proceso de planificación, no hay carreteras ni alamedas en algunos casos. Siempre que realizar una red de mangueras de 300 metros o más para poder abastecer de agua la zona”, agregó Chaves. Lea también 7 Días Trampas de fuego Muchos hogares de Costa Rica son verdaderas trampas mortales de fuego

De acuerdo con la central de Bomberos, siempre que se atienden incendios en zonas que ya tienen identificadas de difícil acceso, tienen que mandar camiones cisterna, camiones tanqueros y más unidades de lo habitual para garantizar el abastecimiento de agua en el lugar donde está el incendio.

Decenas de tendidos eléctricos de mala calidad, hechas de manera artesanal se convierten en una bomba de tiempo en estas zonas, además que no hay sistemas de protección como cuchillas con fusibles o cajas de breakers, por lo que si entran en un circuito la tragedia ocurre en cuestión de segundos.