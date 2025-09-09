Video: Triple choque entre cabezales obligó al cierre de Ruta 32

Fuertes lluvias, exceso de velocidad e imprudencias siguen siendo factores recurrentes en los accidentes de tránsito en el sector de Zurquí, sobre la Ruta 32 (ver video adjunto de Telenoticias).

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en el kilómetro 34 del tramo que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. Según se observa en la grabación, una maniobra imprudente habría provocado el choque múltiple.

El cabezal que circulaba al final de la fila se topó con una presa y, al intentar adelantar, invadió el carril contrario —el único habilitado en ese momento— debido a la presencia de otro furgón varado en la esquina de la vía.

En ese instante, otro de los tantos cabezales que transitan por la ruta impactó violentamente contra los dos articulados. El accidente provocó el cierre total de la vía por al menos dos horas.

Minutos después de habilitar el paso, las autoridades atendieron una nueva emergencia: otro choque entre dos vehículos pesados, uno de ellos una cisterna que presentó una fuga de gas licuado de petróleo, lo que motivó la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos.

Además, el pasado 20 de junio se registró otro accidente en la misma zona, que obligó al cierre de la vía por al menos cuatro horas. En esa ocasión, un tráiler que circulaba a alta velocidad se salió parcialmente de la carretera y se volcó.

Ante la frecuencia de estos incidentes, las autoridades hacen un llamado urgente a la precaución, especialmente con la llegada de la época más intensa de lluvias.