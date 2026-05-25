Video: Trasladan en condición crítica a hombre tras recibir descarga eléctrica en La Uruca

Un hombre resultó gravemente herido la tarde de este lunes luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de construcción en la urbanización Rossiter Carballo, en La Uruca, San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la víctima se encontraba trabajando en un segundo piso dentro de una alameda cuando accidentalmente tocó un cable eléctrico, lo que le provocó quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El paciente fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado en condición crítica al hospital.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó un vehículo de rescate, una ambulancia básica, una ambulancia de soporte avanzado y un vehículo operativo.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos despachó una unidad para colaborar y ayudar a bajar al afectado desde la estructura donde se encontraba.