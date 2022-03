Video: tráiler realiza adelantamiento prohibido, provoca choque y se da a la fuga

La dashcam de un vehículo grabó el instante cuando el conductor de un vehículo pesado provoca un accidente y luego se da a la fuga tras realizar un adelantamiento en doble línea amarilla, con la calle húmeda y con neblina.



El accidente ocurrió el viernes en el Cerro de la Muerte, Interamericana Sur, cerca de El Empalme.

"Esto no es un falso adelantamiento, es un adelantamiento completo y absolutamente irresponsable, completamente temerario, algo súper peligroso, donde lo que me deja más impactado es que, aunque esta maniobra es prohibida para todo tipo de vehículos, este es tan grande, que el conductor tiene que saber que, desde que toma la decisión de tirarse contra vía, adelantando en doble línea amarilla, incluso con tan poca visibilidad, con la calle muchas veces mojada, también va en una bajada, él sabe perfectamente que si se tira, en caso de que se llegara a topar algo de frente, no tendría la posibilidad de parar", explicó a Teletica.com el oficial de Tránsito, Glen Rodríguez.



“Es un desprecio absoluto por la vida, es un acto completamente irresponsable y criminal", acotó Rodríguez.

El conductor del vehículo liviano se terminó estrellando contra la cuneta para evitar chocar de frente contra el furgón, el cual siguió su camino.

Por Fortuna, tanto el chofer como sus ocupantes solo resultaron con golpes menores.

Rodríguez asegura que estas imprudencias tan fatales se pueden evitar con programas de educación, “la educación nos da cultura vial para tratar de reducir la cantidad de accidentes que existen por culpa de las imprudencias”.

Si un oficial de Tránsito sorprende a un conductor realizando un adelantamiento indebido, lo puede multar con un parte por una cifra de ₡333,973.30 y la acumulación de seis puntos a la licencia.