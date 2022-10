Video: Trabajador se aferra a motocicleta tras inundación en Jacó

Un motociclista fue arrastrado por la corriente durante una inundación, pese a que otros conductores le pedían que soltara la moto, el joven se aferró a su medio de trabajo en Jacó.



“¡Suéltela, suéltela, te vas a golpear!” le gritaban las personas que lo veían ser arrastrado por la fuerza del agua.

Este joven trabaja en servicio exprés e intentó cruzar, pero fue arrastrado con todo y su motocicleta.

“Estaba muy crecida el agua, él yo no sé, no midió las consecuencias, se animó y se tiró, cuando ya iba por la mitad del trayecto se vio en condiciones críticas, quiso jugársela pero no, que va, el caudal ya era mucho, él lo que hizo fue tratar de salvar la moto, nunca la quiso soltar, se animó, todos le decíamos que la soltara, pero no quiso, llegó un momento que el mismo cajón le ayudó a flotar, él lo que hizo fue irse arrastrado y logró mantenerse en pie, no dejar que la moto se volcara”, comentó Alfredo Valerio, ayudó a motociclista.