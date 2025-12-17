Video: Torbellino sorprende a vecinos de Santa Ana

Un torbellino sorprendió, este martes, a los vecinos de Salitral de Santa Ana.

De acuerdo con testigos, los fuertes vientos se presentaron de manera repentina y alcanzaron altas velocidades, causando momentos de tensión entre los vecinos.

Las autoridades confirmaron que, pese a la intensidad del torbellino, no se reportaron afectaciones graves ni daños materiales significativos. El evento quedó registrado como un fenómeno aislado que, aunque inusual, no representó un riesgo mayor para la población.

Los testigos lograron grabar el momento en el que se forma el cono de viento (ver video adjunto).