Video: Torbellino dejó daños y un herido en Fátima de Heredia

Un torbellino sorprendió la tarde de este lunes a los vecinos del barrio Fátima, en Heredia, que dejó a su paso daños materiales en al menos 10 viviendas y provocó pánico en la comunidad.

El fenómeno quedó registrado en varias cámaras de seguridad, que reflejan cómo la fuerza del viento arrancó techos y provocó que láminas de zinc salieran volando por las calles.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja, se atendió a vecinos afectados emocionalmente por el impacto del evento; además, tuvieron que trasladar al centro médico a un paciente golpeado.

El Cuerpo de Bomberos también se presentó en la zona debido a cortocircuitos ocasionados en el tendido eléctrico, lo que dejó a varias viviendas sin el servicio.

En este video del medio Yamba Radio se ve la magnitud de los daños:

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Por su parte, la Policía Municipal y la Fuerza Pública colaboraron en labores de apoyo a los afectados y el desvío de vehículos, ya que los escombros y láminas desprendidas obstaculizaban algunas calles.

En los videos se aprecia a algunos vecinos subidos a los techos tratando de reparar los daños.

Las autoridades mantienen monitoreo en la zona.