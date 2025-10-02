Video: Techo de hotel en centro de San José colapsó por el fuego
Un incendio mortal en el centro de la Capital cobró la vida de al menos cinco personas.
El intenso calor provocado por el incendio en el antiguo Hotel Moderno, en el centro de San José, provocó que el techo del inmueble se viniera abajo parcialmente y quedara al borde del colapso.
Según explicaron autoridades del Cuerpo de Bomberos, las altas temperaturas generadas en el siniestro debilitaron la estructura, lo que ocasionó que el techo se comenzara a bajar hasta casi derrumbarse.
El fuego afectó principalmente el tercer piso del edificio de tres plantas, y además de dejar cinco víctimas mortales, comprometió seriamente la seguridad estructural del inmueble, ubicado cerca del Mercado Borbón.
Las labores de inspección y remoción de escombros continúan bajo la coordinación de Bomberos y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes trabajan en el sitio tras controlar el siniestro en la madrugada.