Video: Supuestos narcos en Caldera tenían altar a la Santa Muerte rodeado de billetes

Una organización criminal aparentemente dedicada al narcotráfico y asentada en Caldera, Puntarenas, fue desarticulada este martes durante varios operativos en los que, además, se encontró un altar de la Santa Muerte rodeado de billetes, al parecer utilizado por los integrantes del grupo como símbolo de protección y suerte.

Los billetes encontrados corresponden a moneda estadounidense y también a dólares del Caribe Oriental, específicamente de la isla de Santa Lucía, que forma parte de las Antillas Menores.



La figura de la Santa Muerte es una representación de la llamada “Niña Blanca” o “La Flaca”, un culto popular originado en México, asociado en algunos contextos con peticiones de resguardo, fortuna y éxito dentro del narcotráfico.

Santa Muerte.

Desde muy temprano, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecuta 23 allanamientos como parte de una investigación por presunta venta de drogas en las cercanías de centros educativos. Las diligencias se desarrollan en sectores como barrio Salinas, Mata de Limón y los barrios Villanueva, Cambalache y Santa Marta, donde se intervienen un total de 23 viviendas.

"La investigación inició en marzo de 2024 y permitió identificar una estructura criminal dedicada al tráfico de sustancias como cocaína, marihuana y crack en la zona de Caldera.

"El grupo fue liderado en un inicio por un sujeto de apellidos Garbanzo Rodríguez, alias 'Mufasa', oriundo de Pavas, quien mantenía vínculos con otras organizaciones delictivas y se le relaciona con la distribución de drogas en el área, donde operó durante más de cinco años", indicó Seguridad Pública.

Durante ese periodo, presuntamente se apropió de viviendas para facilitar la venta de droga, desplazando a personas que se negaban a colaborar con la organización.



Sin embargo, el 15 de agosto de 2025, alias "Mufasa" fue asesinado en un bar en Santa Ana, San José, en medio de disputas territoriales. Tras su muerte, el liderazgo del grupo fue asumido por su hermano, de apellidos Rojas Rodríguez, alias “Moti”, con el apoyo de otros integrantes.



Las autoridades indicaron que la organización está conformada por hombres y mujeres jóvenes, con edades entre los 18 y los 33 años, y que posteriormente expandió sus operaciones hacia sectores como Barranca y Chacarita.



Todos los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.