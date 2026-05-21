Video: Sospechoso de triple robo termina herido tras enfrentarse a policías

Un hombre protagonizó varios asaltos, una persecución y un enfrentamiento con policías en Peñas Blancas, San Carlos.

El sujeto fue identificado con el apellido Rodríguez y, según la Fuerza Pública, cuenta con amplio historial delictivo y más de 19 partes policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso cometió tres asaltos con una supuesta arma de fuego en distintos puntos.

Primero, las autoridades recibieron el reporte del asalto a un autobús en las cercanías del cementerio de Peñas Blancas de San Isidro.

Minutos después, al parecer, asaltó una gasolinera en La Tigra. Luego continuó con un supermercado en El Cruce.

Las denuncias señalan que el sujeto sustrajo una importante cantidad de dinero y posteriormente robó un vehículo tipo pick-up para huir.

Tras un operativo de seguimiento, abandonó el carro y se internó en una zona montañosa y luego se metió a una casa, donde amenazó a los oficiales con lo que parecía ser un arma de fuego.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que, en apego a los protocolos, los policías repelieron la acción y el sospechoso resultó herido en una pierna. La Cruz Roja lo trasladó a un centro médico.

Luego de detenerlo, los oficiales corroboraron que el arma era una pistola de balines.

El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).