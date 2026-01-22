Video: Riña entre ocho personas deja dos heridos graves en Alajuela

Dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser atacados con arma blanca por un grupo de jóvenes, la noche de este miércoles, en Las Pilas de Alajuela. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y ha generado preocupación entre los vecinos de la comunidad.

De manera preliminar, las autoridades identificaron a los heridos con los apellidos Calderón, de 25 años, y Retana, de 41. Ambos son habitantes de la zona y fueron trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela para recibir atención médica (ver video adjunto de Telenoticias).

Según el testimonio de Calderón, el ataque ocurrió cuando regresaba a su casa en motocicleta y fue interceptado por entre siete y ocho sujetos. A pesar de advertirles que no tenía problemas con nadie, fue apuñalado por la espalda en al menos dos ocasiones.

Minutos después, los agresores se desplazaron a otro punto del barrio, donde ubicaron a un segundo joven. En ese momento, Retana intervino para evitar que lo atacaran, pero también fue herido con un objeto punzocortante.

Uno de los heridos ya fue dado de alta, mientras que Retana continúa internado debido a que presenta pérdida de sensibilidad en una de sus piernas, situación que mantiene en alerta a su familia pese a que se encuentra fuera de peligro.

Vecinos señalaron que los presuntos agresores no son residentes del barrio y que ya han sido vinculados con otros hechos delictivos en la zona, incluyendo asaltos previos. Por ello, solicitan mayor presencia de la Fuerza Pública y refuerzo en los patrullajes.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de hechos reflejan un debilitamiento del control social y una normalización de la violencia en distintas comunidades del país.

Las autoridades recuerdan la línea confidencial 800-8000-645 o el WhatsApp 8080-645 para enviar información sobre los responsables del ataque.