Video revela últimos segundos de vida de hombre que murió en forcejeo con policía municipal

Un video difundido este martes muestra los últimos instantes de vida de un hombre que falleció tras un forcejeo con oficiales de la Policía Municipal de Goicoechea. En las imágenes se escucha al sujeto decir: “Si me agarran me llevan”.

De acuerdo con testigos, tras herir al hombre, vecinos interceptaron a los oficiales en la zona. El caso se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras la Policía Municipal asegura estar colaborando plenamente con las autoridades.

La institución indicó que desde el primer momento ha puesto a disposición de los agentes judiciales toda la información necesaria, manteniendo una actitud de apertura y cooperación para el esclarecimiento de los hechos. La Municipalidad de Goicoechea también reiteró su compromiso de colaborar en todo lo que sea requerido dentro de sus competencias.

Por ahora, no se ha detenido a ningún oficial que participó en el procedimiento.