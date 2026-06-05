Video revela huida de sospechosos tras triple homicidio en Palmar Norte

Un video de seguridad registró el momento en que los presuntos responsables del triple homicidio ocurrido en Palmar Norte huyeron de la escena del crimen.

De acuerdo con la investigación preliminar, dos sicarios esperaban a Óscar Rodríguez Acuña, alias “Tiburón”, y a Yilbert Racines Hernández, un colombiano naturalizado costarricense. Testigos señalaron que ambos llegaron al establecimiento cuando fueron atacados a balazos.

En el hecho también perdió la vida Kevin Weeb Duarte, un cliente habitual del lugar, quien resultó víctima inocente de la balacera.

La violencia del ataque no solo cobró la vida de tres personas, sino que también alteró la tranquilidad de la comunidad. Incluso, la estructura de una vivienda cercana resultó afectada por los disparos.

A Rodríguez Acuña y Racines Hernández se les vincula con una estructura criminal, según fuentes policiales. Por ahora, el caso permanece bajo investigación mientras las autoridades trabajan para dar con el paradero de los responsables.