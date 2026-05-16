Video revela brutal balacera en Liberia: joven madre asesinada dentro de carro

Un video de vigilancia muestra la balacera en la que una joven madre fue asesinada dentro de un carro en Liberia, Guanacaste .

El OIJ solicita colaboración ciudadana para identificar a los sospechosos de ejecutar el crimen.

En apenas 20 segundos, un sujeto disparó múltiples veces contra una mujer y dejó heridas a otras dos personas.

La grabación evidencia la forma de operar de los atacantes: los sujetos llegan en motocicleta, el acompañante corre hacia el vehículo y dispara primero hacia los asientos traseros; luego rodea el carro y vuelve a disparar hacia la misma zona. Posteriormente, ataca a quienes viajaban en los asientos delanteros, incluso introduciendo el arma por la ventana.

Mientras ocurre el ataque, el motociclista espera al gatillero. En ese momento, el conductor de otro carro aprovecha para colisionar la motocicleta, pero aun así los agresores logran escapar.

Según el OIJ, el hecho ocurrió a las 4:25 a.m. del 28 de julio de 2025.

En la balacera murió Murillo Quesada, de 28 años, madre de dos niñas, quien recibió al menos nueve disparos. Además, un hombre de apellido Portillo y una mujer de apellido Hernández resultaron gravemente heridos.

La investigación preliminar indica que el carro era el objetivo del ataque, aunque se desconoce contra cuál de sus ocupantes.

El OIJ pide a la ciudadanía que, si reconoce a estas personas o tiene información sobre el caso, llame al 800-8000-645.