Video revela brutal ataque a balazos en Villa Esperanza de Pavas

Un video de una cámara de seguridad captó el instante en que un hombre fue acribillado en Pavas (ver video adjunto).

Eran las 9:20 de la mañana de este miércoles 1.º de julio, cuando los asesinos ingresaron a una vivienda en Villa Esperanza.

Tras varios segundos, se escucharon múltiples detonaciones. Poco después, la víctima intentó escapar y cayó por las gradas, mientras los sicarios continuaban disparando hasta dejarlo con múltiples impactos. Herido de gravedad, clamó por ayuda a sus vecinos.

Algunos intentaron auxiliarlo y llamaron a la Cruz Roja; sin embargo, pese a los esfuerzos, murió en el sitio.

El fallecido fue identificado como Andy Umaña Salazar.



Durante varias horas, agentes judiciales recolectaron evidencia para intentar dar con los responsables que aparecen en el video. Las autoridades solicitan a la ciudadanía cualquier información que permita ubicarlos.