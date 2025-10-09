Video: Rescatan a seis personas atrapadas por deslizamiento en La Carpio

La Cruz Roja, junto con el Cuerpo de Bomberos, realiza el rescate de al menos seis personas que quedaron atrapadas luego de que un deslizamiento arrastrara una casa en La Carpio, San José.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron que el terreno se lavara y cediera, causando que las bases de la vivienda cayeran.

“Al ingreso de los recursos encontramos un colapso dentro de una vivienda y logramos sacar a las personas que estaban dentro”, explicó Minyar Collado, rescatista.

La Cruz Roja movilizó más de cinco unidades de rescate y el Cuerpo de Bomberos tres. Al menos 20 socorristas trabajan en la emergencia.