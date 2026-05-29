Video: Rayo provoca enorme incendio forestal en Parque Nacional Palo Seco

Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en los humedales del Parque Nacional Palo Verde, luego de que un rayo impactara la zona durante una tormenta seca ocurrida la tarde de este jueves.

De acuerdo con declaraciones de Alexander León, director del Área de Conservación Arenal Tempisque, funcionarios del Parque Nacional alertaron sobre la emergencia tras detectar el inicio del fuego dentro del área protegida.

“En este momento tenemos un fuerte incendio. Hay que recordar que los incendios en los ecosistemas de humedal provocan gran cantidad de humo por la cantidad de materia orgánica”, indicó León.

El funcionario explicó que el humo generado por el incendio está siendo desplazado hacia otros sectores de la península, afectando comunidades cercanas y aledañas.



Según los reportes preliminares, el incidente fue provocado por la caída de un rayo sobre un ecosistema de Typha dentro del área silvestre protegida, situación que facilitó la propagación del fuego en vegetación seca característica de la zona.



Las autoridades del Área de Conservación Arenal Tempisque y personal del parque coordinan acciones con la empresa privada para movilizar maquinaria que permita contener el avance de las llamas.



“En este tipo de fuegos no es tanto la cantidad de personas que se necesita, sino la maquinaria para poder hacer las rondas y contener este tipo de incendios que suelen ser muy agresivos”, añadió León.

El Parque Nacional Palo Verde es una de las áreas protegidas más importantes del país debido a su riqueza en biodiversidad y sus ecosistemas de humedales. El sitio alberga gran cantidad de especies de aves, mamíferos y flora característica del bosque tropical seco, además de ser reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.



El parque se ubica entre los ríos Bebedero y Tempisque, en la cuenca baja del Tempisque, en el cantón de Bagaces, y cuenta con una extensión aproximada de 19.800 hectáreas.



Debido a la emergencia, el Parque Nacional Palo Verde permanecerá temporalmente cerrado.

