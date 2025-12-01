Video: Presunta narcoavioneta cae en finca de Bagaces y es destruida por las autoridades

Autoridades policiales encontraron este domingo una presunta narcoavioneta que se precipitó a tierra en una finca de Bagaces, Guanacaste.



Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, se registró la caída de la aeronave y de inmediato se desplegaorn equipos de respuesta del Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras, el Guardacostas y la Fuerza Pública los cuales ubicaron un pequeño avión monomotor sin ocupantes abordo.

Dentro de la avioneta se ubicaron algunas pichingas con combustible, pero no se encontró droga.

La caída de la aeronave generó una interrupción del servicio eléctrico en la zona porque la avioneta impactó tendido de alta tensión, lo que obligó a una cuadrilla del ICE a trasladarse a la zona.

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras realizaron sobrevuelos y recorridos en el sector montañoso aledaño para tratar de ubicar a los tripulantes de la aeronave.

Según el ministerio, la Fiscalía autorizó la destrucción de la aeronave, la cual se realizó con ayuda de maquinaria.

