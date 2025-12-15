Video: Preocupación por presencia de enorme caimán en parque infantil de Ciudad Cortés

Vecinos de la comunidad de Ciudad Cortés, en el cantón de Osa, Puntarenas, expresaron su preocupación tras la aparición de un caimán en un parque donde hay juegos infantiles y una constante afluencia de personas.

El reptil fue observado caminando por la zona durante la mañana de este domingo, a unos 100 metros al sur de la Escuela Nieborowsky.

De acuerdo con relatos de habitantes del lugar, el animal permaneció en el sitio por un tiempo y posteriormente desapareció, sin que se tenga conocimiento de que el hallazgo haya sido reportado a las autoridades en ese momento.



Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que atiendan el caso y procedan con el retiro y reubicación del animal, debido al riesgo que representa para los niños y demás personas que frecuentan el parque.

“El problema aquí es que después dicen que los humanos somos los que invadimos su hábitat, pero ellos nos invaden y si un animal de esa especie mata a un niño, muchos van a salir en defensa de esa especie que, la verdad, está sobrepoblada”, expresó Douglas Flores, vecino de la comunidad.

Por su parte, Arley Álvarez señaló que “en la zona que está es un peligro eminente para un niño, con todo el dolor lo digo, hay que desaparecerlo porque lo más seguro ya sabe lo que llega ahí y es muy peligroso para las personas”.



Los vecinos también recomendaron a padres de familia y transeúntes extremar las precauciones y evitar el área hasta nuevo aviso.

En las cercanías del parque se ubica una laguna donde, según indicaron, es común la presencia de estos reptiles.



Colaboración Osa Informativo.