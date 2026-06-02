Video: Policías rescatan a cachorros abandonados dentro de saco en Aserrí

La tarde del lunes, oficiales de la delegación policial de Aserrí atendieron una alerta recibida mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, que reportaba un saco con movimientos sospechosos en la comunidad de Santa Rita.

Al llegar al sitio, los policías informaron que encontraron seis perritos abandonados, tres dentro del saco y tres más afuera.

"De inmediato fueron rescatados y trasladados a la delegación, donde se les brindó agua y alimento, pues se encontraban hambrientos", informó la oficina de prensa de Seguridad Pública.

Según las autoridades, los cachorros no presentaban lesiones ni signos de maltrato.

Las autoridades comentaron que el personal policial se encariñó con ellos y, durante sus ratos libres, jugó e interactuó con los animales para animarlos.

Gracias al apoyo de comunidades organizadas, la difusión en redes sociales y la colaboración de autoridades locales, fue posible encontrar un hogar para todos los cachorros. Incluso, el presidente del Concejo Municipal de Aserrí adoptó dos de ellos.

La Fuerza Pública recordó que el abandono de animales está sancionado por la legislación costarricense en materia de bienestar animal y puede ser considerado una forma de crueldad. En caso de identificarse al responsable, se procederá con las diligencias correspondientes.

Las autoridades instan a la ciudadanía a brindar información de manera confidencial a la delegación policial de Aserrí o a través del 9-1-1.