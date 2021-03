Video: Policía Municipal hace parte a conductor y diputada lo increpa

En un video que se hizo viral en las últimas horas en redes sociales se observa como una mujer, quien al parecer es la diputada Marulin Azofeifa, increpa a un policía municipal de Montes de Oca porque detuvo el carro en el que viajaba luego de omitir una orden de alto.



En la grabación se observa la situación que viven los oficiales municipales y de Fuerza Pública a la hora de detener el vehículo color blanco el cual viajaba sin placas metálicas.

“Señor oficial soy la diputada (sonido distursiona audio) y quiero que sepa que el artículo 110 de la Constitución Política me da el foro a la persona que va, me cubre a mí, me maneja a mí y lo que está dentro porque en este vehículo voy yo para que usted lo sepa. En los Tribunales de Justicia usted y yo nos vamos a ver”, dijo la diputada.