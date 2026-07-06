Video: Policía Municipal de Escazú rescata a bebé de 11 meses atrapado dentro de carro

La Policía Municipal de Escazú atendió el rescate de un bebé de 11 meses que quedó atrapado dentro de un carro, luego de un descuido ocurrido en un centro comercial del cantón.



Según informó la institución este lunes mediante sus redes sociales, la madre colocó al menor en el dispositivo de seguridad del asiento trasero. Después cerró la puerta del vehículo sin notar que las llaves habían quedado dentro.



Al percatarse de la situación, la mujer pidió ayuda de inmediato. La seguridad privada del centro comercial intentó romper una de las ventanas para abrir el automóvil. Sin embargo, no logró acceder al interior (ver video adjunto en la portada).



Pocos minutos después, una tercera persona alertó a oficiales motorizados de la Policía Municipal de Escazú que realizaban un recorrido por la zona.



Los policías llegaron al sitio y atendieron la emergencia. La intervención permitió liberar al bebé, quien permanecía dentro del vehículo.



La Policía Municipal de Escazú compartió el caso para recordar la importancia de verificar que se tienen las llaves antes de cerrar un vehículo, especialmente cuando viajan menores de edad.

