Video: Policía detiene a sospechosos de intentar asaltar y abusar sexualmente de mujer en Escazú

La Policía Municipal de Escazú (PME) detuvo a dos sujetos como sospechoso de intentar asaltar y abusar sexualmente de una mujer en Escazú.



La intervención policial quedó grabada en las cámaras de seguridad de los oficiales (ver video adjunto de Telenoticias).

Un grito de auxilio que dio la mujer fue el que permitió a los vecinos de Escazú centro alertar sobre lo que ocurría.

Los sujetos interceptaron a la víctima, intentaron asaltarla y posteriormente uno de ellos comete el abuso.

La policía logra llegar y ubica a la mujer. Junto con ella dan seguimiento a los sospechosos y los detienen.

La policía recuerda que ante la ola de violencia y actos delincuenciales es importante tomar medidas.

“En el caso de que sean mujeres con niños, no salgan solas si es en horas de la noche, que se hagan acompañar y depende de los proyectos que tengan que andar siempre estén alerta, que no muestren sus teléfonos que es lo que siempre andan, porque el delincuente no sale por alguien en específico, sino que cuando visualiza una oportunidad es donde actúan, entonces es importante que se tome esto en consideración”, agregó Trejos.