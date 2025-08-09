Video: Policía de Escazú abre paso a mujer en labor de parto hasta el hospital

La rápida reacción de oficiales de la Policía Municipal de Escazú (PME) permitió que una mujer en plena labor de parto llegara a tiempo al hospital, luego de que el carro en el que viajaba fuera escoltado de forma segura hasta el centro médico.

El hecho ocurrió hace unos días, pero fue compartido este viernes por la PME. El video se aprecia cuando un carro solicitó paso utilizando la señal universal de auxilio: pañuelos blancos agitándose por la ventana.

Las cámaras policiales los divisan y los oficiales que patrullaban la zona se posicionaron estratégicamente y activaron el protocolo de apoyo.

De acuerdo con la PME, la escena recordó a otro episodio similar ocurrido hace un año, en el mismo lugar, aunque con ocupantes y vehículo distintos. En aquella ocasión, también se trató de una emergencia que requería traslado urgente.

En esta oportunidad, los policías facilitaron el tránsito por las vías congestionadas, abriendo camino para que la conductora y sus acompañantes pudieran llegar sin contratiempos. La prioridad era clara: resguardar la vida de la madre y del bebé.

Las autoridades municipales destacaron la importancia de que los conductores reconozcan y respeten la señal de ayuda, ya que su respuesta puede ser determinante en situaciones críticas.

Este tipo de acciones, según la Policía Municipal de Escazú, forman parte de su compromiso con la comunidad y refuerzan el papel de los cuerpos policiales más allá de la prevención del delito.