Video: Perro necesita cirugía tras aparente maltrato en veterinaria de San Sebastián

Una familia denunció públicamente que su perro, de tan solo seis meses, al parecer sufrió fuertes golpes durante una sesión de grooming (corte y limpieza estética) en una veterinaria ubicada dentro de un centro comercial en San Sebastián, San José.

Según relató Cinthya Vega, dueña de la mascota, el animal —llamado Emiliano— tuvo que ser llevado de emergencia a otra clínica veterinaria tras presentar varias lesiones, incluyendo un ojo completamente enrojecido y una afectación grave en su cadera.

“Tales fueron los golpes que ahora deben de hacerle amputación de cabeza de fémur, con tan solo seis meses”, publicó Vega en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen del perro y una radiografía.

En un video captado por una cámara de vigilancia del local, se observa a una trabajadora sometiendo con fuerza al animal, mientras este se encuentra amarrado a una correa ajustada. La mujer lo peina de forma agresiva y lo golpea con un cepillo y con la mano.

Empleada fue despedida

Ante la denuncia y la viralización del video en redes sociales, la veterinaria implicada emitió un comunicado oficial anunciando el despido inmediato de la colaboradora responsable.

“Nos estamos haciendo cargo de todos los costos médicos para la total y pronta recuperación de Emiliano. Esta persona ya no forma parte de nuestro equipo. Igualmente, hemos contactado a nuestros representantes legales para tomar las medidas legales del caso”, indicaron.





Indignación en redes sociales

La situación generó una ola de indignación en redes sociales, donde muchos usuarios exigieron acciones legales y regulación en este tipo de servicios. Algunos incluso compartieron testimonios de experiencias similares.

“Terrible, no les gusta su trabajo, busquen uno que les guste, pero no maltraten a un ser que no se puede defender”, comentó Natalia Rodríguez.

“Ya son muchos casos de perros que incluso han muerto durante el Grooming, porque no entiendo a la gente que NO le gustan los animales y estudian eso. A mi perro TODO se lo hago yo porque no confío en nadie. Ojalá lleguen hasta lo último con esa veterinaria y esa persona”, señaló Keyrenth Carvajal.

“Importante que haya cámaras para poder observar este tipo de cosas, yo sufriendo al ver ese video”, escribió Daisy Barrantes.

“Yo les confié a mi perrito para un grooming con esta señora y quedó sin apetito por 3 días”, agregó Fabiana Castro.

En el Día Mundial del Perro, el caso ha reabierto el debate en redes sociales sobre la necesidad de una regulación más estricta para los servicios de grooming en Costa Rica y el bienestar animal en centros veterinarios.