Video: Peatón sale “volando” tras ser atropellado en Puerto Viejo

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un peatón fue atropellado violentamente por un vehículo, que lo lanzó a varios metros de distancia, en Limón.

El accidente ocurrió el domingo en Puerto Viejo de Talamanca, cerca de playa Negra.

En las imágenes se observa a la víctima de pie junto a la puerta de su carro, cuando, por razones aún desconocidas, el conductor de un vehículo perdió el control y derrapó.

El hombre intentó correr para ponerse a salvo, pero fue embestido por el vehículo tipo pick-up y terminó cayendo varios metros adelante, frente a otro automóvil.

El pick-up fuera de control también impactó contra un carro blanco estacionado a la orilla de la vía, hasta detenerse metros más adelante.

La Central de Comunicaciones de la Cruz Roja informó que no atendieron el incidente, ya que, al parecer, la víctima fue trasladada en un carro particular hasta un centro médico. De momento, no se conoce su estado de salud.