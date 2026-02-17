Video: Pareja roba bolso en restaurante y gasta $5.000 en minutos

La Policía Judicial solicita la colaboración ciudadana para identificar a una pareja sospechosa de robar bolsos en restaurantes.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad en un local de Sabana Oeste, cerca de la Nunciatura, el pasado 28 de enero.

En el video se observa cómo la pareja ingresa al comercio simulando buscar un espacio. Luego se acercan a una silla donde una clienta tenía su cartera en el respaldar. En cuestión de segundos, el hombre toma el bolso, lo cubre con su chaqueta y ambos huyen del lugar.

La víctima denunció que, en apenas seis minutos, realizaron compras por internet por un monto de 5.000 dólares utilizando sus tarjetas bancarias.

Si usted logra identificar a estas personas, puede llamar a la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.