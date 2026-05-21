Video: Pareja de adultos mayores muere en incendio en Curridabat

Un trágico incendio ocurrido la noche de este miércoles en Curridabat, específicamente en José María Zeledón, 50 metros al este de la piscina municipal, dejó como saldo la muerte de una pareja de adultos mayores.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados, de los cuales 80 resultaron afectados por las llamas.

En el lugar trabajaron cuatro unidades de bomberos, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a otras edificaciones cercanas.

Una vecina aseguró que se escuchaba donde decían: "¡Ayúdenme, ayúdenme! Ellos tenían trancada la puerta con llave y había muchas llamas".

Las autoridades judiciales ya coordinan las diligencias correspondientes para la investigación y proceder con el levantamiento de los cuerpos.

Video cortesía: Frank Ávila para Teletica.com