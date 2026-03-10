Video: OIJ tras sospechosa de suplantar a dueña de propiedad para venderla
El hombre que la acompaña también es sospechoso de facilitar una cuenta de terceros para el pago.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que aparecen en el video adjunto, quienes figuran como sospechosas de los delitos de fraude registral y suplantación de identidad.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025 a las 7:22 p. m. en el centro de Cartago.
"En apariencia, la sospechosa habría suplantado la identidad de la propietaria de un terreno y vendió la propiedad, recibiendo dinero en efectivo.
"Según el reporte, el hombre que la acompañaba habría colaborado durante la transacción y facilitó una cuenta destino perteneciente a un tercero", señaló la Policía Judicial.
La sospechosa fue descrita como una mujer de tez blanca, cabello negro y contextura media. Al momento de los hechos, vestía jeans de color azul oscuro, blusa de manga larga beige, chaleco negro y tenis blancos.
Por su parte, el sospechoso es descrito como un hombre de tez morena, contextura media y cabello corto bajo. Vestía camiseta gris, pantalón beige y tenis oscuros.
El OIJ indicó que cualquier información que permita identificar a estas personas puede ser comunicada al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.