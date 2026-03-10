Video: OIJ tras sospechosa de suplantar a dueña de propiedad para venderla

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que aparecen en el video adjunto, quienes figuran como sospechosas de los delitos de fraude registral y suplantación de identidad.



De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025 a las 7:22 p. m. en el centro de Cartago.

"En apariencia, la sospechosa habría suplantado la identidad de la propietaria de un terreno y vendió la propiedad, recibiendo dinero en efectivo.

"Según el reporte, el hombre que la acompañaba habría colaborado durante la transacción y facilitó una cuenta destino perteneciente a un tercero", señaló la Policía Judicial.

La sospechosa fue descrita como una mujer de tez blanca, cabello negro y contextura media. Al momento de los hechos, vestía jeans de color azul oscuro, blusa de manga larga beige, chaleco negro y tenis blancos.



Por su parte, el sospechoso es descrito como un hombre de tez morena, contextura media y cabello corto bajo. Vestía camiseta gris, pantalón beige y tenis oscuros.



El OIJ indicó que cualquier información que permita identificar a estas personas puede ser comunicada al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

