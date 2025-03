Video: OIJ busca al chofer que manejó contravía y atropelló a vecino de Barrio México

El OIJ busca al conductor de un carro que conducía en contravía y atropelló a un vecino de Barrio México, San José (ver video adjunto de Telenoticias).

El atropello ocurrió a inicios de marzo en las inmediaciones de la Defensoría de los Habitantes.

Kevin Howard labora para una torre de condominios en Rohrmoser, él intentó cruzar la calle cuando el vehículo todoterreno que circulaba en contravía lo impactó.

“Veo un carro negro que viene contravía, prácticamente me embistió y al querer esquivarlo sentí que se me doblaron las dos rodillas y los dos tobillos y me dejó tirado en la calle sin poderme mover, pero en ese momento acaté a ver la placa, es un Hummer H3”, relató Howard, víctima de atropello.