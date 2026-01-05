Video: OIJ busca a motociclista que tocó a ciclista y a otra mujer en San José
Los hechos se registraron en Desamparados y San Francisco de Dos Ríos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide colaboración de la ciudadanía para identificar a un motociclista sospechoso de abuso sexual, quien fue captado en video.
De acuerdo con el informe judicial, los hechos se registraron en dos fechas: el 10 de julio de 2025, a las 7:15 a. m., en Desamparados, San José; y el 29 de julio de 2025, a las 9:20 a. m., en San Francisco de Dos Ríos.
"En ambos casos, el conductor de una motocicleta negra figura como sospechoso de tocar las partes íntimas de mujeres que transitaban por la vía pública, ya sea en bicicleta o caminando, para posteriormente darse a la fuga", señaló la Policía Judicial.
El OIJ describió al sujeto como un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta de color negro. Al momento de los incidentes, vestía ropa completamente negra y portaba un casco de motociclista del mismo color.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita la identificación del sospechoso.
La información puede brindarse de manera confidencial a través de la línea gratuita 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.