Video: OIJ busca a hombre que mató a adulto mayor tras feroz golpiza

Un hombre de 66 años falleció luego de ser atacado violentamente por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta frente al Ministerio de Salud en San José.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sospechosos que aparecen en el video adjunto.

"Los hechos ocurrieron pasadas las 11 p. m. del lunes 20 de abril de 2026, cuando la víctima se encontraba sentada en las gradas de la entrada principal del Ministerio de Salud. En ese momento, llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta Honda Hornet de 160 centímetros cúbicos.

"Según se observa en la grabación, el acompañante descendió del vehículo portando un objeto similar a un tubo metálico y, sin mediar palabra, atacó al adulto mayor durante más de un minuto. Posteriormente, ambos sospechosos huyeron del sitio en la motocicleta", dijo el OIJ.

Video del ataque:

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El hombre, de apellido Montero, recibió más de 20 golpes y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció tiempo después debido a múltiples fracturas en el cráneo y lesiones internas en la cabeza.



Las investigaciones realizadas por la Sección de Homicidios permitieron determinar que los sospechosos salieron del sector de Los Guido de Desamparados aproximadamente a las 11:25 p. m. de ese lunes y regresaron al mismo lugar cerca de las 12:10 a. m. del martes 21 de abril de 2026, luego de ocurrido el crimen.



El OIJ pidió a cualquier persona que tenga información sobre la identidad de los sospechosos o detalles relacionados con el caso, comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000-645.

