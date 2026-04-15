Video: OIJ busca a gatilleros en moto que asesinaron a pareja dentro de motel en Pavas

La Policía Judicial pide colaboración de la ciudadanía para identificar a dos gatilleros en moto que ingresaron a un motel en Pavas, San José, y asesinaron a balazos a una pareja.



Los hechos, que fueron captados por varias cámaras de seguridad, ocurrieron el 27 de octubre de 2025, aproximadamente a las 9:56 p.m. Las víctimas fueron un hombre de apellido Montero y una mujer de apellido Cedeño.

"Ambas personas se desplazaban en un vehículo de color blanco e ingresaron al establecimiento. En ese momento, fueron interceptadas por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

"El acompañante descendió y utilizó un arma de fuego para disparar en múltiples ocasiones contra los ocupantes del automóvil", señaló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El conductor fue declarado fallecido en el sitio, mientras que la mujer, quien viajaba como acompañante, fue trasladada a un centro médico, donde falleció poco tiempo después.



Los agentes de la Sección de Homicidios solicitan información que permita identificar a las personas observadas en el video adjunto, por lo que si usted los conoce se puede comunicar de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.