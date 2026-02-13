Video: Ocho encapuchados amordazan a familia durante violento asalto en Río Cuarto

Ocho personas encapuchadas amordazaron a una familia durante un violento asalto, ocurrido la noche de este jueves, en Río Cuarto de Alajuela.

Según el reporte oficial, el hecho se presentó a eso de las 7:30 p. m. en el sector de Tablón, cuando los delincuentes aprovecharon que el padre de familia estaba ingresando a la vivienda para abordarlo.

Posteriormente, los delincuentes lo amordazaron a él, su esposa y su hijo menor de edad.

Sin embargo, las cámaras de vigilancia y el reporte de vecinos alertaron a las autoridades de Fuerza Pública, que se hicieron presentes al lugar y frustraron el asalto.

“Fuerza Pública respondió con un amplio despliegue en la zona. Los sujetos, al notar la presencia de los oficiales, huyeron hacia una zona montañosa. En su huida dejaron dos armas de fuego y celulares de las víctimas, no logrando su principal objetivo que era sustraer los vehículos alta gama.

“Seguimos fuertes en la zona junto con el OIJ para desarticular esta banda que está plenamente identificada, que viene del sector de Sarapiquí y en que en otras ocasiones se ha detenido a parte de sus miembros. Vamos a seguir fuertes en toda la Zona Norte del país”, explicó Rándall Picado, director regional de la Fuerza Pública en San Carlos.

Las autoridades ahora hacen un llamado a la ciudadanía para que, si tienen información de este grupo criminal, no duden en compartirla a la línea confidencial 800-8000-645.