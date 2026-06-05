Video: Nuevamente, señal universal de auxilio logra salvar una vida en Escazú

Una mujer adulta mayor logró recibir atención médica a tiempo gracias al uso de la señal universal de auxilio, en un hecho que ocurrió el pasado lunes y quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal de Escazú (PME).

De acuerdo con el reporte oficial, la paciente presentaba un cuadro severo de hipertensión que ponía en riesgo su vida. Ante la emergencia, fue trasladada en un taxi hacia el Hospital San Juan de Dios.

Durante el recorrido, patrulleros observaron un pañuelo que salía por la ventanilla del vehículo, lo que alertó de inmediato a los motorizados.

El sistema de videoprotección de la PME permitió ubicar el taxi y brindar una escolta hasta el centro médico, donde la paciente fue entregada con vida.

La acción coordinada entre la ciudadanía y los cuerpos policiales permitió que la mujer recibiera atención oportuna, demostrando nuevamente la efectividad de esta señal de auxilio en situaciones críticas.

En reiteradas oportunidades, las autoridades han advertido que andar con un trapo o pañuelo blanco en el carro puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando se necesita trasladar a una persona en condición grave al hospital.