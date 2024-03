Video: Niño de 3 años sobrevive de milagro luego de que motociclista le pasara por encima

“Un carro nos da tiempo para que pasemos, cruza mi pareja, iba yo con mi hijo agarrado de la mano, mi pareja logra llegar a la acera, en ese momento una moto rayó muy rápido por el lado derecho y me arrebató a mi hijo de la mano, me lo mandó a volar unos dos metros, él cayó de carita contra la calle, el motociclista siguió directo, yo sentí que se me fue el alma al cuerpo, pensé que me lo había matado, hasta que comenzó a llorar y mi esposo lo levantó y llamaron a la ambulancia”, relató Brais.