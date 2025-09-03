Video: Mujer se defiende de sujeto que intentó asaltarla en soda de Pérez Zeledón

Un intento de asalto ocurrido la madrugada de este miércoles en una soda, en Pérez Zeledón, terminó con un final inesperado: la víctima se defendió y logró retener al sospechoso hasta que llegó la Policía.



El hecho sucedió alrededor de la 1 a. m. en el restaurante La Estación 24/7. Sol Vásquez Garita, de 25 años, relató que había terminado su jornada laboral en un bar y se detuvo en el establecimiento para desayunar, cuando fue sorprendida por el hombre.

​“Yo estaba hablando con la cajera, tomándome un café, y tenía mi bolsa y mi cartera a la par. En eso la salonera se fue a la cocina y yo me quedé sola. Cuando vi al hombre me asusté porque agarró mi cartera y yo sabía que tenía plata. Pensé: ‘No se lo puede llevar, es mi plata’. Entonces lo detuve y le dije: ‘No, se me va a ir’. Ahí fue donde lo agarré”, narró Vásquez.

Lejos de huir, la joven enfrentó al sujeto hasta inmovilizarlo (vea el video adjunto en la portada).

“En ese momento sabía que no se iba a escapar. Lo único que me duele ahora es la muñeca, pero miedo no sentí”, aseguró.

Vásquez aclaró que no tiene formación en artes marciales ni en defensa personal, y que actuó por instinto: “Eso me salió del alma, un espíritu que sentí en el aire”.



Juliana Araya, trabajadora del restaurante La Estación 24/7, confirmó cómo ocurrió la situación.

​“La compañera que estaba trabajando acá fue a preguntarle algo a la cocina, y en ese momento el muchacho entró. Dio la vuelta por donde estaba la muchacha y la cartera, y la muchacha no dejó que él se la llevara, entonces lo enfrentó”, indicó.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó este suceso a Teletica.com. El sospechoso, de apellido Araya y de aproximadamente 40 años, quedó bajo custodia policial y ya fue presentado a la Fiscalía. El caso ahora está en manos de las autoridades judiciales.



