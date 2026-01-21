Video muestra violento asalto en local comercial de Limón

Costa Rica contabiliza más de 300 asaltos en las primeras tres semanas de este año, según datos oficiales. Dos de los casos recientes quedaron registrados en video, lo que ha generado gran preocupación en las autoridades y en la ciudadanía.

Uno de los hechos ocurrió el fin de semana en un supermercado de Sarapiquí, Heredia. En las imágenes se observa cómo uno de los sujetos golpea con un arma de fuego a la dependiente de forma violenta, mientras otros proceden a sustraer dinero y pertenencias del local.

Expertos señalan que este tipo de hechos reflejan la creciente violencia con la que están actuando las organizaciones criminales en el país.

De acuerdo con cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en lo que va del año ya se contabilizan 325 asaltos, mientras que el 2025 cerró con un total de 8.156 casos.

Las autoridades, además de reforzar los operativos de seguridad, solicitan colaboración ciudadana para identificar al responsable del violento asalto en Limón, quien porta tatuajes visibles que podrían facilitar su reconocimiento.