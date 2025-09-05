Video muestra violento asalto a supermercado chino en Parrita

Un video de seguridad captó el momento en que dos hombres asaltaron un supermercado de asiáticos en Parrita, Puntarenas.

En las imágenes se observa a dos sospechosos ingresar armados al local y golpear a los dependientes para que estos les dieran el dinero de la caja registradora (vea video adjunto de Telenoticias).

Segundos más tarde, aprovecharon para llevarse mercancía del establecimiento comercial, principalmente licor y otros productos.

Algunos vecinos de la comunidad han denunciado que la situación que vive Parrita es preocupante.

Si usted tiene información de este caso, puede llamar al 800-8000-645, línea confidencial del OIJ.