Sucesos
Video muestra violento asalto a supermercado chino en Parrita
Algunos vecinos de la comunidad han denunciado que la situación que se vive ahí es preocupante.
Un video de seguridad captó el momento en que dos hombres asaltaron un supermercado de asiáticos en Parrita, Puntarenas.
En las imágenes se observa a dos sospechosos ingresar armados al local y golpear a los dependientes para que estos les dieran el dinero de la caja registradora (vea video adjunto de Telenoticias).
Segundos más tarde, aprovecharon para llevarse mercancía del establecimiento comercial, principalmente licor y otros productos.
Si usted tiene información de este caso, puede llamar al 800-8000-645, línea confidencial del OIJ.