Video muestra supuesto modo de operar de banda del acetileno desarticulada en Limón

Un video de seguridad dejó al descubierto la forma violenta y organizada con la que operaba una banda criminal dedicada, aparentemente, a robos con acetileno, desarticulada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras 11 allanamientos en Limón.



Según la investigación, el grupo reclutó a un oficial de la Fuerza Pública y a empleados de los comercios para obtener información clave, lo que les permitió ejecutar millonarios asaltos en distintos puntos del país (ver video adjunto).

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran a varios sujetos encapuchados llegando en una buseta durante la madrugada. En cuestión de minutos, utilizan herramientas como esmeriladoras para romper candados, forzar accesos e ingresar a los establecimientos comerciales.



Una vez dentro, los sospechosos, al parecer, sustraían principalmente teléfonos celulares y luego accedían a cajas fuertes con equipo de acetileno, para llevarse importantes sumas de dinero.



De acuerdo con el OIJ, este material audiovisual fue clave para evidenciar el nivel de planificación y violencia con el que actuaba la organización, que en menos de un año habría generado pérdidas cercanas a los ₡30 millones.



La investigación también determinó que la banda contaba con colaboración interna. Un oficial de la Fuerza Pública, junto con empleados de los locales afectados, aparentemente, brindaron información sensible sobre movimientos policiales y condiciones de seguridad, facilitando la ejecución de los robos.



El grupo fue desarticulado tras una serie de allanamientos en Limón, donde se logró la detención de 10 sospechosos. Sin embargo, uno de los integrantes, hermano del aparente líder, permanece en fuga.



Las autoridades no descartan que esta organización esté vinculada con otros robos bajo la misma modalidad en la Zona Norte, Zona Sur y Guanacaste.

